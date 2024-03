Infortuni Serie A: il punto dopo la sosta nazionali

Serie A, il punto sugli infortunati in Serie A dopo la sosta nazionali: l’ultimo in ordine cronologico Koopmeiners, il più grave Suslov

Come succede sempre la sosta nazionali lascia dietro di se una scia di infortuni che scatenano le proteste di tifosi e squadre di Serie A e anche questa volta non ha fatto eccezione. L’ultimo nome in ordine cronologico è quello di Koopemeiners, che si è fatto male contro la Scozia e ora si attendono gli esami. Stessa sorte per il suo compagno di squadra De Ketelaere, che ha riportato un fastidio agli adduttori.

La Roma perde ben tre giocatori: Azmoun, Bove e Baldanzi, anche se le condizioni dei due azzurrini fanno presagire un cauto ottimismo a Trigoria. Anche la capolista Inter è alle prese con le condizioni fisiche di De Vrij – che dovrebbe saltare l’Empoli – e Sommer, anche se l’entità del danno del portiere sembra minore. Sull’altra sponda del naviglio da monitorare le condizioni di Maignan – tenuto fuori anche da Deschamps – e Kjaer, i cui primi esami hanno escluso una lesione. Da monitorare anche Lucca: il fastidio che gli ha impedito di fare il suo esordio con l’Italia non sembra particolarmente grave e Cioffi punta di averlo a disposizione alla ripresa dei campionati. Infine il Verona, che invece ha subito forse il colpo più duro, visto che Suslov si è parzialmente rotto i legamenti della caviglia sinistra e il primo bollettino non è dei più felici: un mese di stop.