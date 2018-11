Infortunio Alex Sandro, fastidio al flessore per il difensore della Juventus

Infortunio Alex Sandro: un fastidio al flessore costringe il difensore a lasciare anzitempo il match col Valencia

Qualificazione agli ottavi e primo posto (forse) nel girone di Champions. Per la Juventus è stata una serata difficile, ma esaltante. Tuttavia è da registrare un piccolo neo negativo in questa serata all’Allianz Stadium. Nell’intervallo, Max Allegri ha infatti optato per un cambio forzato: il difensore della Juventus, Alex Sandro, è uscito dal campo per lasciare il posto a Juan Cuadrado. Nessuno ipotizzava ad un suo infortunio, eppure a fine partita, il tecnico dei bianconeri ha dichiarato che Sandro è uscito per un fastidio al flessore destro. Ancora presto per capire l’entità dell’infortunio, ma non dovrebbe esser nulla di grave.