Infortunio Balogun, brutto ko per il giocatore del Monaco. Le condizioni

Infortunio Balogun, brutto ko per l’attaccante Folarin Balogun durante l’incontro contro il Rennes. Ecco le sue condizioni

Brutte notizie per il Monaco in Ligue 1. Durante la partita contro il Rennes (vinta per 2-1), ha riscontrato un brutto infortunio l’attaccante Folarin Balogun. Secondo quanto riportato da L’Equipe, si tratta di una lussazione alla spalla che lo terrà lontano dal campo per circa due mesi. Ecco la situazione.

LA SITUAZIONE – L’AS Monaco dovrà fare a meno di Folarin Balogun per i prossimi due mesi. L’attaccante della nazionale americana ha riportato una lussazione dell’articolazione gleno-omerale della spalla sinistra durante la vittoria a Rennes (2-1) , poco prima della sosta per le Nazionali. È rimasto ferito in uno scontro con Leo Ostigard e ha lasciato Roazhon Park con una stecca. Questo sarebbe un normale periodo di inattività per riprendersi da questo tipo di infortunio.