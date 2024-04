Lecce, Banda operato al ginocchio: i tempi di recupero

Le condizioni fisiche di Lameck Banda, esterno offensivo del Lecce, dopo l’infortunio al ginocchio. I dettagli

Il Lecce, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni fisiche di Lameck Banda dopo l’operazione al ginocchio.

REPORT– «L’U.S. Lecce comunica che in data odierna Lameck Banda è stato operato al ginocchio destro dal prof. Giuliano Cerulli presso la clinica Villa Fiorita di Perugia, alla presenza del responsabile medico dell’U.S. Lecce dott. Giuseppe Congedo. L’intervento in artroscopia è consistito nella pulizia della rotula ed è stata confermata l’integrità delle altre strutture anatomiche quali menischi, legamenti e cartilagini. L’intervento è perfettamente riuscito ed il tempo di recupero si stima in 45 – 50 giorni».