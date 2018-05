Infortunio Bruno Peres: ko in Cagliari-Roma. Gli aggiornamenti

Il terzino destro della Roma ko nel match contro il Cagliari. Infortunio Bruno Peres: le ultimissime notizie e gli aggiornamenti

Niente da fare per Bruno Peres, ko nella sfida tra Cagliari e Roma. Il giocatore della Roma, partito titolare sulla fascia destra, ha lasciato il campo al minuto 58 per un problema fisico, con la Roma in vantaggio per 0-1 grazie al gol di Cengiz Under al 15′ del primo tempo. Problema muscolare alla coscia destra per il laterale della Roma. Infortunio Bruno Peres: i primi aggiornamenti.

Il giocatore si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio. Di Francesco, al suo posto, ha mandato in campo Alessandro Florenzi. Le condizioni del giocatore brasiliano verranno valutate nelle prossime ore. Il giocatore potrebbe essere costretto a saltare le ultime due sfide della stagione, contro la Juventus all’Olimpico e contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Da valutare dunque le condizioni di Bruno Peres al rientro nella Capitale.