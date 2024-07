Infortunio Buchanan, GRAVE STOP IN NAZIONALE per l’esterno dell’Inter: il comunicato del CANADA sulle sue condizioni

Infortunio Buchanan, STOP IN NAZIONALE per l’esterno dell’Inter: il comunicato del CANADA sulle sue condizioni fisiche

Buchanan si ferma. L’esterno dell’Inter, come comunicato da una nota ufficiale della nazionale canadese, ha rimediato potenzialmente un grave infortunio alla gamba in allenamento. Di seguito i dettagli.

IL COMUNICATO – «Canada Soccer conferma che Tajon Buchanan ha riportato un infortunio alla parte inferiore della gamba durante la sessione d’allenamento di oggi. È stato portato in un ospedale locale per ulteriori valutazioni e cure. Forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni».