Infortunio Carboni, operazione riuscita: le sue parole sui social

Operazione riuscita per Valentin Carboni dopo l’infortunio subito dal giocatore del Marsiglia in prestito dall’Inter

Operazione al crociato andata bene per Valentin Carboni, che dopo l’infortunio grave, è stato operato e adesso punta ad una lunga riabilitazione per tornare il più presto in campo. Ecco le prime parole del giocatore dell‘Inter in prestito al Marsiglia postate su Instagram:

«Grazie mille a tutti per l’affetto ricevuto in questi giorni, grazie a Dio l’operazione è andata al meglio, quindi voglio ringraziare il Dr Ramon Cugat e tutto il suo team per questa operazione riuscita. Ringrazio anche i miei colleghi, l’ente tecnico e l’ente medico dell’Argentina e l’Inter. Per ringraziare soprattutto la mia famiglia che è quella che c’è sempre, in ogni momento e di più in questo momento così difficile, vi amo tanto. Ora concentrato sulla riabilitazione e recuperare nel modo migliore per tornare più forte».