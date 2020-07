Infortunio Castillejo: risonanza magnetica per lo spagnolo che tornerà probabilmente a disposizione contro l’Atalanta

Samu Castillejo si è sottoposto in mattinata ad una risonanza magnetica che ha dato esito positivo circa il recupero dello spagnolo.

Come riporta Sky Sport il numero 7 rossonero necessita però di ancora 4-5 giorni prima di poter tornare ad allenarsi in gruppo. Castillejo tornerà a disposizione, dunque, per le ultime tre giornate di campionato, a partire da Milan-Atalanta.