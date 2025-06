Infortunio Cavani, Boca Juniors in ansia: l’attaccante salta il Mondiale per Club? Tutti gli aggiornamenti

Infortunio Cavani, Boca Juniors in ansia: l’attaccante non ce la fa per il Mondiale per Club? Tutte le ultime notizie sull’ex Napoli

Edinson Cavani è in forte dubbio per il Mondiale per Club a causa di uno strappo al polpaccio destro. L’attaccante del Boca Juniors, fermo dal 20 maggio, ha giocato solo 33 minuti nell’ultimo mese e mezzo e continua ad allenarsi separatamente.

Nella migliore delle ipotesi, potrebbe tornare in gruppo il 9 giugno, appena una settimana prima della sfida contro il Benfica, rendendo improbabile il suo impiego. Il Boca spera però di averlo a disposizione per la seconda partita del girone contro il Bayern Monaco, in programma il 20 giugno.