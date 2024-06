Infortunio Dimarco, arriva la CONFERMA per Croazia Italia: l’esterno domani sarà OUT

Infortunio Dimarco, arriva la conferma della sua assenza in vista di Croazia Italia: l’esterno domani non sarà disponibile per Spalletti

Le voci si sono trasformate in realtà dopo il suo infortunio: Federico Dimarco domani non ci sarà per Croazia Italia, gara valevole per l’ultimo biglietto per superare i gironi di Euro 2024.

Come riportato da Tuttomercatoweb, il terzino dopo aver iniziato l’allenamento in palestra, ha svolto allenamento differenziato rispetto a tutti i suoi compagni di squadra: