Infortunio Djimsiti, ecco le CONDIZIONI del difensore dell’Atalanta. NOVITA’ da Zingonia

Infortunio Djimsiti, ecco le CONDIZIONI ATTUALI del difensore dell’Atalanta dopo l’ultimo STOP in Nazionale. LE ULTIME

Brutte notizie in casa Atalanta: infortunio per il difensore Berat Djimsiti in Nazionale (Albania). Ecco l’esito degli esami fatti dalla squadra nerazzurra, e le condizioni degli altri giocatori rimasti oggi a lavorare.

Djimsiti ha riscontrato una lesione di primo grado del quadricipite della coscia destra. Oggi al Centro Bortolotti di Zingonia lavoro individuale per Zaniolo e Sulemana. Solite terapie per Scalvini e Scamacca.