Infortunio Favilli: l’attaccante del Genoa, alle prese con una lesione muscolare all’adduttore della coscia sinistra, starà fermo nelle prossime settimane, ecco quando può rientrare

Infortunio Favilli: l’attaccante del Genoa, rientrato anzitempo nel proprio club dal ritiro con l’Under 21 azzurra a causa di una lesione muscolare all’adduttore della coscia sinistra, dovrà stare fermo per almeno altre due settimane. Il giocatore, arrivato in rossoblù dalla Juventus in prestito, non sarà sicuramente a disposizione per le prossime due gare del Grifone contro Bologna (16 settembre) e Lazio (23 settembre), mentre l’allenatore Davide Ballardini ripone buone speranze di riaverlo tra i convocati per la partita infrasettimanale contro il Chievo, in programma al ‘Ferraris’ mercoledì 26 settembre.