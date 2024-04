Infortunio Ferguson: lo scozzese out per 6 mesi, ora tocca a Fabbian

Infortunio Fergunson, stagione finita per lo scozzese, che tornerà in campo tra 6 mesi: per questo finale di stagione tocca a Fabbian

Il Bologna perde per infortunio Lewis Ferguson: questa è la conseguenza peggiore per Thiago Motta dell’ultimo pareggio contro il Monza. Il tecnico perde infatti uno dei suoi leader – rottura del legamento del crociato – e il bollettino medico è chiaro: 6 mesi per rientrare in campo, a cavallo del prossimo settembre ed ottobre, in tempo per la Champions League, sperano a Bologna.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, ora spetta a Fabbian scendere in campo in questo delicato finale di stagione: i felsinei sono quarti, con quattro punti sulla Roma. Nelle prossime sfide incontreranno proprio i giallorossi, poi Udinese, Torino, Napoli, Juve – terza a quattro punti di distanza – e infine Genoa. Anche se con ogni probabilità il quinto posto varrà un accesso alla Champions, i rossoblù vogliono entrarci dalla porta principale e non per meriti altrui sul ranking.