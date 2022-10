Infortunio Grassi, il centrocampista ko: il comunicato dell’Empoli

Infortunio Grassi, il centrocampista dell’Empoli ko: il comunicato dell’Empoli sulle sue condizioni. Il punto

Stop per infortunio per Alberto Grassi, come comunicato dall’Empoli.

IL COMUNICATO – Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali effettuati sul calciatore Alberto Grassi, uscito nel primo tempo della gara di sabato contro il Milan, hanno evidenziato una frattura della nona costola di destra. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro.