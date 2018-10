Infortunio per Immobile: sospetta rottura del mignolo della mano

Lazio: Immobile si fa male contro la Fiorentina, per l’attaccante possibile rottura del mignolo della mano. Le sue condizioni saranno valutate in Nazionale

Si raduna oggi a Coverciano la Nazionale in vista dell’impegno settimanale in amichevole contro l’Ucraina. Per il commissario tecnico Roberto Mancini subito alcune grane, tra cui quella relativa all’infortunio subito nella giornata di ieri contro la Fiorentina da Ciro Immobile: l’attaccante della Lazio avrebbe riportato una frattura piuttosto seria al mignolo della mano nel corso di un contrasto di gioco, probabilmente cadendo male. Già all’uscita dagli spogliatoi Immobile era apparso di fronte ai giornalisti con una vistosa fasciatura alla mano e lo staff medico biancoceleste aveva subito lasciato intendere che per l’attaccante era più che probabile una rottura del dito.

Stamane in ogni caso Immobile sarà sottoposto a nuovi accertamenti medici a Firenze, prima di radunarsi al resto della Nazionale: a quel punto si capirà la reale entità dell’infortunio subito e se sarà il caso o meno di rispedire la punta a casa. Da valutare anche le condizioni del difensore del Milan Alessio Romagnoli, alle prese da qualche giorno con un risentimento al flessore che non gli ha permesso di essere in campo ieri contro il Chievo.