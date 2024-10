Infortunio Koopmeiners, si allungano i tempi di recupero? Le ultime

Infortunio Koopmeiners, non filtrano buone notizie in casa Juve: il centrocampista bianconero rischia uno stop più lungo

Continuano a non arrivare buone notizie in casa Juve sugli infortunati. Anche Teun Koopmeiners, attualmente ai box per il problema alle costole, dovrebbe infatti saltare la prossima gara contro l’Inter.

L’olandese sperava di recuperare per il big match di Serie A a San Siro ma, come spiega la Gazzetta dello Sport, il dolore è ancora tanto e difficilmente gli consentirà di giocare. Più probabile possa farcela per il match infrasettimanale con il Parma in programma il 30 ottobre prossimo.