Infortunio Lazzari: brutta botta per l’esterno, dentro Costa

Infortunio Lazzari: l’esterno spallino ha dovuto abbandonare il terreno di gioco a seguito di un contrasto di gioco, è entrato Costa

Brutta tegola per Semplici. Al 63′ Lazzari è rimasto a terra a seguito di una brutta botta ricevuta da D’Alessandro. Nonostante le cure dei sanitari biancoblu, l’esterno ha dovuto abbandonare il terreno di gioco lasciando spazio a Costa. Nei prossimi giorni verranno fatti esami approfonditi per stabilire l’entità dell’infortunio e stabilire eventuali tempi di recupero. Indispensabile per Semplici riaverlo per sabato contro il Milan.