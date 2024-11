Infortunio Morata, dalla Spagna arrivano aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante: cosa filtra

Infortunio Morata, dalla Spagna arrivano aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante del Milan: cosa filtra e le ultime

Arrivano direttamente dalla Spagna importanti notizie e novità sulle condizioni di Alvaro Morata, attaccante e leader del Milan.

Oggi attraverso un video pubblicato direttamente dall’account X della Nazionale Campione d’Europa, il numero 7 del Milan compare vestito in tenuta da allenamento mentre scende in campo con i suoi compagni di Nazionale. Da capire se giocherà la prima partita contro la Danimarca, in programma venerdì sera. Le prossime ore però saranno decisive per capire se riprenderà poi per la sfida contro la Juventus.