Infortunio Morata, buone notizie in vista di Milan Juve. Convocazione dell’attaccante nel mirino di Fonseca

Infortunio Morata: buone notizie per Fonseca in vista della sfida di campionato tra Milan e Juve! Cosa filtra sulle sue condizioni

Secondo quanto riportato da Tuttosport, arrivano importanti novità sulle condizioni di Alvaro Morata dopo l’infortunio rimediato in allenamento e in vista della sfida di campionato tra Milan e Juventus di Serie A, in programma sabato 23 novembre alle ore 18.

Per l’ex bianconero tutto sembre essere tornato alla normalità, tanto che ha già giocato con la Spagna 21 minuti contro la Danimarca e stasera dovrebbe scendere in campo dal primo minuto contro la Svizzera. Lo spagnolo dovrebbe essere regolarmente in campo a San Siro.