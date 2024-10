Infortunio Nico Gonzalez, spunta una data per il rientro dell’attaccante bianconero

Infortunio Nico Gonzalez, arrivano aggiornamenti sulle condizioni dell’argentino: cosa filtra sul suo rientro

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il percorso di recupero di Nico Gonzalez: fermo da un brutto infortunio. L’argentino, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non riuscirà a recuperare per il match contro Lazio.

L’ala dovrebbe saltare anche il match di Champions League alla ripresa della sosta, saltando la sfida contro lo Stoccarda. L’argentino ha messo nel mirino la sfida contro l’Inter, in programma domenica 27 ottobre, dove dovrebbe essere almeno convocato.