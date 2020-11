Infortunio Orsolini: problema muscolare alla gamba destra per il giocatore del Bologna che ha chiesto il cambio

Brutta notizia per il Bologna e Sinisa Mihajlovic. Riccardo Orsolini è uscito per infortunio al 18′ per un problema muscolare alla gamba destra.

L’attaccante rossoblù si è fermato e ha chiesto immediatamente il cambio alla panchina rossoblù. Dentro Sansone.