Juve, altro grave infortunio! Si ferma un altro difensore, c’è la nota ufficiale: lesione del legamento crociato!

Brutte notizie in casa Juve, altro grave infortunio! Si ferma un altro difensore bianconero, c’è il comunicato: le ultimissime

A seguito degli esami svolti questa mattina al J Medical è ormai arrivato anche la nota della club bianconero sulle condizioni del difensore brasiliano Pedro Felipe, infortunatosi nell’ultimo match di Serie C tra Juventus Next Gen e Turris. Ecco il comunicato del club: stagione già finita per il difensore bianconero.

COMUNICATO – «A seguito della distorsione del ginocchio destro riportata nel corso della partita Juventus Next Gen-Turris, Pedro Felipe è stato sottoposto oggi presso il J|medical a risonanza magnetica, la quale ha evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore, con indicazione di intervento chirurgico di ricostruzione».