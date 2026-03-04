Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Atalanta News

Infortunio Scalvini, stop in Lazio Atalanta di Coppa Italia: le condizioni del difensore, i possibili tempi di recupero

Published

2 ore ago

on

By

Atalanta-Juventus serie A

Infortunio Scalvini durante Lazio‑Atalanta: le ultime sulle sue condizioni, quando potrebbe tornare e quali gare salterà

Preoccupazione in casa Atalanta per le condizioni di Giorgio Scalvini, costretto a lasciare il campo durante il secondo tempo della semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Lazio. Il difensore aveva provato a restare in campo dopo un contrasto, ma il dolore lo ha obbligato al cambio.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’episodio è avvenuto al 64’, quando Scalvini ha accusato un problema al ginocchio sinistro dopo uno scontro con Nuno Tavares. Nonostante un primo tentativo di proseguire, pochi minuti più tardi si è fermato dolorante, lasciando spazio a Kossounou.

Le sue condizioni saranno valutate nelle ore successive con gli esami necessari per stabilire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. In attesa dei controlli, Scalvini resta in dubbio per la sfida di campionato contro l’Udinese in programma sabato alle 18.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato1 ora ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti Spalletti
Serie A4 ore ago

Spalletti Da Vinci e il duetto clamoroso, l’esonero di Filipe Luis e l’emozionante ricordo di Astori. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO

Dal duetto tra Spalletti e Da Vinci all’esonero di Filipe Luis fino al toccante omaggio ad Astori: le contro pagelle...
Change privacy settings
×