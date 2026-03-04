Atalanta News
Infortunio Scalvini, stop in Lazio Atalanta di Coppa Italia: le condizioni del difensore, i possibili tempi di recupero
Infortunio Scalvini durante Lazio‑Atalanta: le ultime sulle sue condizioni, quando potrebbe tornare e quali gare salterà
Preoccupazione in casa Atalanta per le condizioni di Giorgio Scalvini, costretto a lasciare il campo durante il secondo tempo della semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Lazio. Il difensore aveva provato a restare in campo dopo un contrasto, ma il dolore lo ha obbligato al cambio.
L’episodio è avvenuto al 64’, quando Scalvini ha accusato un problema al ginocchio sinistro dopo uno scontro con Nuno Tavares. Nonostante un primo tentativo di proseguire, pochi minuti più tardi si è fermato dolorante, lasciando spazio a Kossounou.
Le sue condizioni saranno valutate nelle ore successive con gli esami necessari per stabilire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. In attesa dei controlli, Scalvini resta in dubbio per la sfida di campionato contro l’Udinese in programma sabato alle 18.