Infortunio Scamacca, l’attaccante si ferma in amichevole: problemi al GINOCCHIO? Le ULTIME

Infortunio per Gianluca Scamacca? Durante l’amichevole con il Parma torsione del ginocchio sinistro per l’attaccante dell’Atalanta

In casa Atalanta c’è apprensione per le condizioni di Gianluca Scamacca, per cui si teme un infortunio serio. L’attaccante nerazzurro, durante l’amichevole contro il Parma ha chiesto il cambio al 48′, dovendo farsi accompagnare fuori supportato dallo staff medico della Dea.

Al 48′ infatti, nel tentativo di arrivare su un pallone in area, è stato vittima di una torsione del ginocchio sinistro. Al momento non c’è ancora una prognosi e si dovrà aspettare gli esami, ma il primo report della società parla di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.