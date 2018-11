Infortunio Suarez, l’uruguaiano accusa un problema al ginocchio che lo terrà fuori in Champions contro il Psv

Altra tegola per il Barcellona! Dopo Rafinha, Sergi Roberto e Arthur, si è aggiunto alla lista anche Luis Suarez. L’uruguaiano ha riportato un problema al ginocchio che lo terrà fermo per due settimane. L’attaccante blaugrana non sarà quindi disponibile mercoledì nell’impegno di Champions contro il Psv Eindhoven in quanto sarà sottoposto ad una terapia con cellule staminali. Nelle prossime ore seguiranno ulteriori aggiornamenti.