Infortunio Viviani: problema muscolare per l’esterno

Infortunio Viviani: il centrocampista della Spal ha abbandonato il campo a metà primo tempo per un problema muscolare

Piove sul bagnato in casa Frosinone. Il centrocampista gialloblù Federico Viviani ha abbandonato il terreno di gioco per un problema muscolare. L’esterno ex Spal si è accasciato al suolo e ha chiesto immediatamente il cambio.

Sostituzione che è avvenuta facendo entrare Sammarco. Nei prossimi giorni, Viviani sosterrà gli esami specifici di rito per valutare l’entità dell’infortunio e stabilire le terapie di recupero.