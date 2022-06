Infortunio Zaccagni, terapie già iniziate per l’esterno della Lazio – FOTO

Zaccagni ha lasciato il ritiro di Coverciano per un problema fisico. Il giocatore della Lazio ha già iniziato tutte le terapie del caso

Zaccagni e Lazzari hanno lasciato il ritiro di Coverciano negli scorsi giorni per infortunio e ora i due stanno lavorando per smaltire i fastidi fisici riportati.

Questo pomeriggio il terzino della Lazio si è recato in clinica per sottoporsi ad ulteriori accertamenti; l’ex Verona, invece, si è ripreso impegnato in una sessione di terapie al ginocchio.