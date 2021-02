Infortunio Zapata: agli aggiornamenti dopo l’allenamento dell’Atalanta

Duvan Zapata è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso della sfida contro il Real Madrid: ecco le sue condizioni

Duvan Zapata è stato costretto ad uscire anzitempo contro il Real Madrid. L’Atalanta, nel consueto report dell’allenamento, svela le sue condizioni.

«La squadra si è allenata divisa in due gruppi in base al minutaggio della partita di ieri. Lavoro differenziato per Hateboer e Zapata. Domani, venerdì 26 febbraio, è in programma un allenamento nel pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse».

CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24