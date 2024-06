Atalanta Fiorentina, la LISTA dei convocati di Gasperini: doppia ASSENZA per il tecnico

Atalanta Fiorentina, la LISTA dei convocati di Gasperini per l’ultimo match della stagione: doppia ASSENZA per il tecnico

L’Atalanta si appresta a giocare l’ultima partita della stagione. In caso di vittoria contro la Fiorentina, domani, i bergamaschi otterrebbero il terzo posto in classifica. Di seguito la lista dei convocati di Gasperini, in cui non figurano De Roon e Kolasinac.

Adopo Michel (25)

Bakker Mitchel (20)

Bonfanti Giovanni (43)

Carnesecchi Marco (29)

De Ketelaere Charles (17)

Djimsiti Berat (19)

Éderson (13)

Hateboer Hans (33)

Hien Isak (4)

Holm Emil (3)

Koopmeiners Teun (7)

Lookman Ademola (11)

Mendicino Leonardo (44)

Miranchuk Aleksey (59)

Musso Juan (1)

Pašalić Mario (8)

Rossi Francesco (31)

Ruggeri Matteo (22)

Scalvini Giorgio (42)

Scamacca Gianluca (90)

Toloi Rafael (2)

Touré El Bilal (10)

Zappacosta Davide (77)