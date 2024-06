Gori sui FESTEGGIAMENTI dell’Atalanta: «Una grande gioia vedere 50 mila persone in giro per Bergamo»

Le parole del sindaco di Bergamo Giorgio Gori sulla festa fatta nei confronti dell’Atalanta dopo la vittoria in Europa League

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, in merito alla festa nei confronti dell’Atalanta avvenuta ieri in centro, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni sul suo profilo.

«Che serata ieri sera in città! Una festa allegra, con oltre 50mila persone a ringraziare l’#Atalanta per la grande gioia che ci ha dato. Non c’è stato nessun problema, nessun incidente, e questo grazie al lavoro eccellente della nostra Polizia Locale e alla collaborazione delle forze dell’ordine, che hanno condiviso un perfetto piano della sicurezza».