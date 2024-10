Infortunio Zielinski, le condizioni del centrocampista dell’Inter. Spuntano i tempi di recupero

Infortunio Zielinski, giungono novità in merito all’infortunio del giocatore dell’Inter. Quali saranno i tempi di recupero?

Brutto infortunio per Zielinski, dove nelle ultime ore giungono novità soprattutto in vista della partita di domenica all’Olimpico contro la Roma. Il giocatore dell’Inter si è infortunato ieri nella gara di Nations League pareggiata 3-3 contro la Croazia e sbloccata da un suo gran gol di sinistro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è molto improbabile la presenza del giocatore polacco nel big match di domenica, il suo recupero pare quindi molto difficile. Inzaghi deve fare i conti con questa assenza pesante, è da capire però se Zielinski riuscirà almeno a recuperare per essere presente in panchina. La situazione è in fase di monitoraggio e di continuo sviluppo, il giocatore sta facendo di tutto per recuperare al più presto per dare il suo contributo alla squadra in vista di una settimana di fuoco che attende l’Inter.