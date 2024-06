Inghilterra-Slovenia: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al RheinEnergieStadion l’incontro degli Europei Inghilterra-Slovenia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al RheinEnergieStadion va in scena la partita degli Europei tra Inghilterra-Slovenia, terzo turno del girone C. La nazionale dei tre leoni guida il girone con quattro punti, ma la squadra di Southgate al momento è stata obiettivo di molte critiche da parte dei media e tifosi inglesi. Gli slovacchi invece sono al terzo posto dopo i pareggi con Danimarca e Serbia. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Inghilterra-Slovenia, le probabili formazioni

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Gomez, Trippier; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Gorenc Stankovic, Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko.

Inghilterra-Slovenia: Orario e dove vederla in tv

Inghilterra-Slovenia si gioca alle ore 21 di martedì 25 giugno. Verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 in chiaro e su Sky Sport (canale numero 253). Per vedere la partita in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW Tv per gli abbonati e su Rai Play.