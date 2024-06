Inghilterra Southgate: «Vogliamo vincere, ma sappiamo che sarà come una montagna russa»

Le parole di Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, sulle difficoltà della sua squadra, che sogna comunque la vittoria

Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra, è di nuovo nel mirino della critica. Arrivata ad Euro 2024 come grande favorita, la nazionale dei tre leoni ha faticato nelle prime due partite, battendo a fatica la Serbia e pareggiando con la Danimarca. Di seguito le sue parole a Sky Sport UK.

«Stiamo cercando di fare qualcosa che non è mai stato fatto prima (vincere gli Europei, ndr). Quindi sarà un po’ una montagna russa. Non andrà tutto liscio, specialmente quando si cerca di ottenere risultati straordinari. Dobbiamo accettare il livello delle aspettative, dobbiamo accettare l’arena in cui ci troviamo. E dobbiamo trovare un modo migliore di giocare rispetto a come abbiamo fatto finora».