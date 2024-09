Dall’Inghilterra l’ALLARME: quasi la metà delle tifose VITTIME DI INSULTI E ABUSI

Uno studio in Inghilterra ha dimostrato che la metà delle tifose che ha frequentato gli stadi è stata vittima di insulti e/o abusi

Dall’Inghilterra lanciano l’allarme contro la discriminazione delle tifose. Uno studio dell’associazione anti-discriminazione Kick It Out ha riportato che su 1.502 tifose inglesi e gallesi ha riportato che la metà di loro hanno ricevuto insulti di stampo sessista: in particolare il noto ‘Torna in cucina‘.

Non solo: il 7% ha riportato anche di essere state toccate in maniera inappropriata, il 3% di aver subito violenza fisica e il 2% di essere state molestate sessualmente e l’85% delle vittime non ha denunciato.