Inghilterra, ZERO MINUTI per mister 22 gol e 11 assist: la SCELTA di Souhtgate finisce SOTTO ACCUSA

È stato tra i giocatori più determinanti della scorsa Premier League, raggiungendo la doppia cifra di gol e assist

Quest’estate è passato per quasi 50 milioni dal Manchester City al Chelsea e ha ricompensato la società segnando 22 gol e mettendo a referto 11 assist in 33 gare. Evidentemente non abbastanza per Gareth Southgate.

Cole Palmer ha infatti totalizzato zero minuti in queste prime due partite degli Europei per l’Inghilterra. Ingresso in campo che non c’è stato nemmeno oggi sull’1-1 contro la Danimarca. I dubbi tra i tifosi inglesi aumentano sempre di più.