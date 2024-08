Inler Udinese: «Vedo un cambio di MENTALITÁ e di GIOCO, da domani testa alla COPPA ITALIA»

Le parole di Gokhan Inler, direttore sportivo dell’Udinese, dopo la sconfitta dei friulani in amichevole contro l’Al-Hilal

Gokhan Inler ha commentato la sconfitta dell’Udinese contro l’Al-Hilal. Di seguito le sue parole.

«Oggi era una bella partita contro un avversario forte, un buon test per noi. Sono contento che i ragazzi, dopo un mese di lavoro, già abbiano cambiato mentalità di gioco e disciplina. Potevamo sicuramente pareggiare la partita, abbiamo avuto diverse occasioni ma non mi piace perdere neanche in queste partite. Con oggi si chiude il precampionato abbiamo lavorato duramente per compattare sempre di più il gruppo e si respira una bella atmosfera. Da domani focus e attenzione massimale sulla coppa Italia che è il primo impegno ufficiale e ci teniamo tanto ad iniziare bene davanti ai nostri tifosi».