Insigne: «Ritorno a Napoli? Se Conte mi chiamasse sarei subito lì. Scudetto? Dal Nord ci mettono pressione»

Le parole di Lorenzo Insigne, calciatore del Toronto ed ex capitano del Napoli, sul suo possibile ritorno in azzurro. I dettagli

Lorenzo Insigne ha parlato a Radio Kiss Kiss dell’inizio di stagione del Napoli.

SCUDETTO – «Sogno che la città possa festeggiare un altro scudetto. Sarebbe fantastico se succedesse ciò che abbiamo vissuto due anni fa».

SFIDA ALL’INTER – «Mi aspetto una grande gara. L’Inter è una squadra forte, ma Conte saprà prepararla al meglio. Inzaghi è un grandissimo allenatore e l’Inter ha un ottimo ds che sa scegliere i giocatori giusti. Sono convinto che la squadra si riprenderà, anzi è un bene che la sconfitta sia arrivata contro l’Atalanta, così si può tornare a premere sull’acceleratore».

LA SUA VITA IN CANADA – «A Toronto mi trovo molto bene. Lo sport si vive senza pressione, specialmente il calcio che non è seguitissimo. Ora sono in vacanza a Napoli perché il campionato è finito. Le mie ferie le passo sempre qui, Napoli è casa mia e senza non posso vivere. Ringrazio i tifosi napoletani per i messaggi, amo questa città in maniera clamorosa».

CONTE – «Conte? Fa bene a dare serenità visto la passione che noi tifosi abbiamo per il Napoli. Dal Nord vogliono metterci pressione, ma il mister sa lavorare benissimo e tirare fuori il meglio dai calciatori».

RITORNO – «Se Conte mi chiamasse mi farei trovare già a Castelvolturno. Non si può dire di no a Napoli».