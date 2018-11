Insigne re azzurro: ora è nella storia di Napoli

Lorenzo Insigne nella storia del Napoli. Mai nessuno aveva collezionato numeri così importanti in Champions League

Il Napoli è l’unica formazione italiana imbattuta dopo le prime 4 giornate dei gironi di Champions League e si gode un Lorenzo Insigne in versione super. L’attaccante azzurro ha superato Gigi Buffon con un gran calcio di rigore, trovando l’1-1 contro il PSG. Lorenzo ha numeri incredibili in questa stagione ma non solo. Con la rete realizzata ai francesi, ha trovato il quinto gol consecutivo in casa, al San Paolo, in Champions League. Terzo gol stagionale in Coppa (due al PSG e una al Liverpool, capocannoniere azzurro).

Il decimo in assoluto e il quinto consecutivo al San Paolo: nessuno ha un simile score nella storia del Napoli. Gol contro Feyenoord, City e Shakhtar nella stagione precedente, quest’anno le firme contro Liverpool e PSG. Sono 10 inoltre le reti realizzate sin qui tra campionato e Champions in 15 gare giocate (14 le presenze), di cui 7 in 11 giornate di campionato (10 le sue presenze). Prosegue anche la scalata nella classifica delle presenze azzurre: è ottavo nella classifica di tutte le competizioni con 276 gare disputate (è a -2 da Paolo Cannavaro). Record su record per Lorenzo Insigne, vero trascinatore del Napoli di Carlo Ancelotti.