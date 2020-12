Insigne sul ritiro: «Non è punitivo ma per rimanere concentrati»

Lorenzo Insigne ha parlato durante la presentazione del calendario del Napoli. Queste le parole dell’azzurro sul ritiro azzurro

RITIRO – «Questo non è un ritiro punitivo, è un ritiro per stare concentrati, affrontare la partita di mercoledì al meglio. Io ero a casa per la squalifica, sono stato più male di loro, ho sofferto di più, parlando con i compagni è stata una cosa decisa da tutti insieme, poi ci sarà tempo per stare con la famiglia. Un giorno in più di ritiro, avremmo dovuto andarci domani, ci aiuterà»