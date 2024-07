Inter, ACERBI verso il RECUPERO dall’infortunio: ecco le condizioni del difensore nerazzurro

Francesco Acerbi ha saltato il campionato Europeo per un infortunio. Ecco le condizioni ad oggi del difensore

Simone Inzaghi punta a recuperare Francesco Acerbi. L’infortuno all’inguine ha tenuto fuori il calciatore sia per il finale di stagione (Inter già campione) sia per l’Europeo con l’Italia. Ora è tornato ad allenarsi a parte secondo Tuttosport.

IL RECUPERO – «Il 3 giugno si è operato per rinforzare la parete inguinale destra e risolvere il problema di pubalgia che l’ha costretto a saltare l’Europeo. Per il difensore ci saranno giorni di sedute personalizzate, chiaramente non c’è fretta di rientrare in gruppo»