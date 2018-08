La differenza tra ‘Meité’: qual è la vera Inter?

L’Inter ha ottenuto un solo punto nelle prime due giornate di campionato: troppa pressione sugli uomini di Spalletti?

Nuovo passo falso dell’Inter di Luciano Spalletti. Per tanti addetti ai lavori, i nerazzurri erano l’anti-Juventus ai nastri di partenza ma il solo punto conquistato dopo 2 giornate sta facendo ricredere qualcuno. Il tecnico interista ha provato a scacciare la pressione dopo la gara parlando di ‘anti-nessuno’ ma il suo nervosismo era lampante. Parlare di anti-Juve ha aumentato la pressione in casa nerazzurra e qualcuno, evidentemente, sta soffrendo più di troppo il dover stare al passo della Vecchia Signora.

La falsa partenza nerazzurra è preoccupante. I nerazzurri, sulla carta, avevano tutte le possibilità di portare a casa 6 punti contro Sassuolo e Torino ma hanno perso a Reggio Emilia contro i neroverdi e ieri hanno strappato un solo punto al Toro. Buon primo tempo della banda Spalletti, capace di andare avanti per 2-0 nel primo tempo con Perisic e de Vrij. Gara in discesa? Macché! I nerazzurri si sono complicati la vita e, complice un inspiegabile errore di lettura di Handanovic, hanno permesso al Torino dell’ex Mazzarri di rientrare in gara. Il tecnico granata ha azzeccato tutte le mosse e ha poi trovato il 2-2, Spalletti invece ha sbagliato tutto e si è ritrovato con un solo punto in mano e tanti rimpianti. La domanda dei tifosi interisti è una soltanto: la vera Inter è quella del primo tempo o quella del secondo tempo? Ai posteri l’ardua sentenza!