Inter, in Argentina PAZZI di Carboni: «È l’EREDE di Messi!». I dettagli sull’AFFARE con il Marsiglia

Valentin Carboni è pronto ad accasarsi al Marsiglia sebbene l’Inter manterrà il controriscatto per il futuro

Valentin Carboni è tra i nomi più gettonati del calciomercato Inter. La sua cessione in prestito al Marsiglia con opzione di riscatto e controriscatto è praticamente solo da ufficializzare. Intanto, come riporta La Gazzetta dello Sport, in Argentina sono pazzi per il giovane ex Monza.

L’INVESTITURA IN PATRIA – «In Argentina ci si accapiglia per immaginare quale mancino erediterà la 10 di Messi: qualcuno va sul sicuro e fa il nome di Dybala, ma è in crescita il partito futurista di chi dice semplicemente el pibito. Lui, il ragazzino, sarebbe Valentin

Carboni appena andato a bottega dal maestro con la nazionale bicampione di America: è un talento da tempo su un filo sottile, per l’Inter ha bisogno solo della spintarella giusta. La gloria di questo 19enne dipenderà dalla prossima stagione su cui hanno scommesso tutti: sia il Marsiglia che lo ha appena preso in prestito oneroso e con possibilità di acquisto a cifre ben oltre il proprio budget(40 milioni), sia soprattutto l’Inter che ha deciso di non perdere il

“controllo” sul gioiellino perché convinta che il 2024-25 sarà l’anno del boom. Nel dettaglio, il club si è garantito la possibilità di “neutralizzare” il riscatto francese con una contro-opzione tattica da 4 milioni».