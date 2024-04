Inter, attacco da sogno: record insieme ad un’altra big

L’Inter è la squadra più prolifica d’Europa nel proprio campionato. Insieme ai neroazzurri, anche un altro top club

Con la vittoria per 2-1 contro l’Udinese, l’Inter ha raggiunto quota 75 gol in 31 giornate di campionato, consolidando non solo il primo posto in classifica per punti ma anche per reti realizzate.

Se si pensa ai 66 del Real Madrid o ai 69 del Bayer Leverkusen, solo in Inghilterra c’è una squadra che ha segnato quanto l’Inter ed è l’Arsenal di Arteta.