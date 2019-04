Ciofani può entrare nella storia dei ciociari contro l’Inter: l’attaccante del Frosinone va a segno da due partite di fila

Il Frosinone resta lontano dalla zona salvezza, tuttavia le ultime due vittorie hanno rilanciato in qualche modo le possibilità di poter arrivare sopra il terzultimo posto. Le vittorie contro Parma e Fiorentina sono arrivate nel segno di Daniel Ciofani.

Il centravanti è infatti andato a segno in entrambe le partite e stasera, contro l’Inter, potrebbe entrare nella storia della Serie A. Nessun calciatore del Frosinone è mai andato in gol per 3 partite consecutive nel massimo campionato italiano.