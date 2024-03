Inter, si avvicina l’accordo con lo sponsor Betsson: i dettagli

L’Inter lavora su tutti i fronti, anche in quello delle sponsorizzazioni. Si rafforzano infatti le indiscrezioni circa l’accordo che legherà i neroazzurri al gruppo Betsson, realtà consolidata nel settore delle scommesse sportive.

A differenza dell’Olanda, in Italia è assolutamente consentita la visibilità di tali sponsor sulle maglie e dunque così sarà anche in casa Inter se tutto dovesse andare a buon fine. Il main sponsor attuale, vale a dire Paramount+, verrà dunque sostituito da “Betsson.Sport”, marchio principale ad apparire sul petto della maglia per 5 anni con un corrispettivo economico di circa 30 milioni di euro all’Inter per ogni stagione, oltre a bonus legati alle prestazioni della squadra al prossimo Mondiale per Club.