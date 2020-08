Inter, Berbatov: «In caso di finale contro lo United Lukaku, Sanchez e Young vorranno vendetta»

Dimitar Berbatov parla dei calciatori dell’Inter che hanno vestito la maglia del Manchester United

Dimitar Berbatov, ex attaccante del Manchester United, ha parlato ai microfoni di Betfair dei pericoli che potrebbero provocare gli ex Red Devils ora all’Inter in caso di finale di Europa League.

«Lukaku per me è una preoccupazione, ha segnato 23 gol per l’Inter in questa stagione, è un grande traguardo. Ho sempre detto che mi piaceva, come giocatore, se ha delle chance segna. È veloce, forte, il suo gol di lunedì è stato spettacolare. È il principale pericolo per chi gioca contro. L’Inter ha anche Sanchez e Young, che conoscono bene lo United. Se giocassero contro in finale tutti quanti vorranno vendetta, per mostrare che lo United si fosse sbagliato. A Lukaku piacerebbe segnare contro chi lo ha lasciato andare. Ha avuto moltissime critiche, aveva ragione ad andarsene. E ora è fantastico all’Inter».