Inter, Biraghi: «Bravi a riprendere la partita dopo lo svantaggio»

Cristiano Biraghi ha parlato all’intervallo della partita tra Inter e Sassuolo

Cristiano Biraghi, esterno mancino dell’Inter, ha parlato, ai microfoni di Dazn, nell’intervallo della partita contro il Sassuolo. Il calciatore nerazzurro ha segnato il gol del momentaneo 2-1, suo primo in maglia interista.

PRIMO GOL IN NERAZZURRO – «Il Sassuolo è una squadra che gioca molto bene a calcio e ci ha messo in difficoltà. Ora dobbiamo sistemare un po’ di cose. Una bella emozione il primo gol, nonostante l’assenza dei tifosi, importante per la squadra».