Inter-Bologna, bocciato Pairetto: gol di Lautaro da annullare e manca uniformità, il giudizio

Il giudizio sulla prestazione dell’arbitro Pairetto in Inter-Bologna di Serie A, con la polemica per il gol concesso a Lautaro

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport valuta la prestazione dell’arbitro Pairetto in Inter-Bologna.

MOVIOLA INTER-BOLOGNA – «Al 18’, prima situazione calda: vero che Bastoni anticipa Odgaard sul pallone (e da lì nasce l’1-1) ma nel colpo c’è imprudenza e la casistica è piena di sanzioni, visto che la palla non sempre sana e il pestone sul collo del piede è paradigma di giallo. Forse manca l’uniformità. Nel primo tempo fischia ben 20 falli. Nel 2-2, Odgaard in fuorigioco: non impatta. Nessun giocatore ammonito».

PAIRETTO 5,5 – «Sempre a 20- 30 metri dall’azione: suppone. E’ girato quando Bastoni pesta Odgaard. Nel finale, caos Frattesi-Ferguson».