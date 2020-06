Inter, Borja Valero: «In questi mesi abbiamo fatto gruppo, ora giochiamo come se fossero tutte finali»

Il centrocampista dell’Inter Borja Valero ha parlato prima della partita contro il Sassuolo

Nel pre partita del match contro il Sassuolo, il centrocampista dell’Inter Borja Valero ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

IN CAMPO TUTTE FINALI – «Dopo questo periodo difficile per tutta la gente, uno si fa tante domande. Abbiamo fatto tanto gruppo in questi mesi. Ci siamo detti che avevamo una piccola occasione. Abbiamo vinto la partita che dovevamo recuperare. E adesso dobbiamo giocarci tutto come se fosse una finale».