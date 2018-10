Il centrocampista dell’Inter Borja Valero, ieri titolare, ha parlato della sconfitta rimediata dai nerazzurri in casa del Barcellona

L’Inter ha rimediato una sconfitta in casa del Barcellona per 2-0, interrompendo la striscia di sette vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Il KO contro i blaugrana, grazie al pari tra PSV e Tottenham, non ha però rimesso in discussione la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Il centrocampista nerazzurro Borja Valero, in campo ieri per sostituire l’infortunato Nainggolan, ha rilasciato ad InterTV un’intervista in merito spiegando: «Siamo tranquilli, sapevamo che questa partita sarebbe stata difficile e il nostro obiettivo era tenerla aperta sino alla fine, cercando di portare a casa qualcosa di positivo. Abbiamo avuto delle occasioni, ma i nostri avversari sono stati più bravi».

Sulla situazione della classifica del girone B Borja Valero ha affermato: «Per passare il girone, ieri sera avremmo dovuto fare ciò che abbiamo fatto in queste ultime gare, ma siamo in una buona posizione. Il Barcellona nel primo tempo è stato più aggressivo e noi non siamo riusciti a palleggiare nel modo giusto, se fossimo riusciti a gestire meglio il pallone avremmo potuto far male. Nella seconda frazione abbiamo fatto meglio, costruendo qualche occasione in più».